«الأبيض» يُدشن تدريباته في ملعب الوصل

دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل ضمن تجمعه الداخلي الذي سيستمر حتى الاثنين المقبل، في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة يونيو المقبل.

شارك في المران الأول الذي قاده الهولندي فان مارفيك 26 لاعباً هم: علي خصيف، محمد الشامسي، خالد عيسى، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي وزايد العامري.

كان الجهاز الفني قرر استبعاد الثنائي كايو كانيدو، وعبدالله النقبي بداعي الإصابة، وحاجتهما للعلاج والراحة.

شهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني، إلى جانب الجهاز الإداري.