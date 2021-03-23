فرانك ورثينجتون يرحل بذاكرة 882 مباراة

لندن (د ب أ)

توفي المهاجم الإنجليزي السابق فرانك ورثينجتون المهاجم السابق لأندية هدرسفيلد تاون، وليستر سيتي، وبولتون عن عمر 72 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم أن عائلة ورثينجتون أعلنت وفاته في المستشفى أمس الاثنين، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وسبق لورثينجتون أن لعب ثماني مباريات مع المنتخب الإنجليزي، كما لعب لأكثر من 20 فريقا خلال مسيرة كروية طويلة بدأت عام 1966 مع هدرسفيلد تاون.

وقالت كارول ورثينجتون، زوجة اللاعب الراحل: «فرانك أسعد الكثير من الناس خلال مسيرته الكروية وفي حياته الخاصة».

وكانت كيم مالو ابنة فرانك ورثينجتون قد أعلنت عن إصابة والدها بالزهايمر في عام 2016، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن ينفي والدها الأمر في اليوم التالي.

ولعب ورثينجتون في 22 موسماً متتالياً بالدوري الإنجليزي منذ عام 1966، حيث سجل 266 هدفاً في 882 مباراة شارك بها في كل المسابقات.

ولعب ورثينجتون 14 موسماً في الدوري الممتاز، حيث سجل 150 هدفاً في 466 مباراة، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 1979/1978 متفوقاً في صدارة ترتيب الهدافين على كل من كيني دالجليش وفرانك ستابيلتون.

وسارعت الأندية السابقة للاعب الراحل في تقديم التعازي في وفاته، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هدرسفيلد عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «جميع من في هدرسفيلد تاون في حالة حزن بعد وفاة أسطورة الفريق فرانك ورثينجتون، تعازينا لعائلته وأصدقائه»، فيما قال ليستر سيتي: «من المحزن سماع نبأ وفاة أسطورة ليستر سيتي فرانك ورثينجتون، الذي توفي أمس».



