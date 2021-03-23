رقم عالمي جديد في مونديال الرماية البارالمبية بالعين

العين (الاتحاد)

يسدل الستار الخميس على منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين، وأسفرت نتائج مسابقة البندقية 10 أمتار ضغط هوائي VIP، وضعية الراقد (مكفوفين) مختلط الفئة TPD التي اقيمت اليوم عن فوز ساريتش فران بالمركز الأول، وحل ثانياً داركو جولوبيتش، وفي المركز الثالث روزا ماركيزتش.

وفي مسابقة 50 متراً بالمسدس سكتون P4 وضعية الواقف مختلط، إعاقة جسدية، تشمل إحدى اليدين الفئة SH1، حقق الهندي مانيش ناروال المركز الأول، مسجلاً رقماً آسيوياً وعالمياً جديداً بلغ 229.1 نقطة، وجاءت البطلة الإيرانية سارة جافنماردي في المركز الثاني، محققةً رقماً 223.4 نقطة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية كانت للهندي سنجاهراج الذي حقق 201.7 نقطة.

وفي مسابقة الفرق، حقق الفريق الإيراني المكون من سارة جافنماردي وسيد محمد ريز ومهدي زماني شورابي، المركز الأول، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية الفريق الهندي المكون من مانيش ناروال وسنجاهراج وجاكار راهول.

من ناحية أخرى، أعرب مشعل الطاحوس رئيس الوفد الكويتي، عن بالغ سعادته بالتواجد على رأس وفد بلاده والمشاركة في منافسات البطولة التي وصفها بأنها رائعة، وقال: إن الهدف من مشاركة منتخب بلاده هو اكتساب لاعبي المنتخب المزيد من الخبرات بالاحتكاك مع أبطال عالميين، والعمل على تحسين أرقامهم، والسعي لتحقيق ميداليات.

وأكد حرص الاتحاد الكويتي للرماية البارالمبية على المشاركة في كافة الاستحقاقات لرياضة الرماية، ولاسيما البطولات الدولية الكبيرة ومنها البطولة الحالية بمدينة العين، لزيادة خبرات لاعبي المنتخب الكويتي وتحقيق مراكز متقدمة.