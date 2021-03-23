16 نادياً في كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت المقبل الجولة الثانية من دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، ويحرص لاعبو أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على مواصلة منافساتهم القوية، وتأكيد تفوقهم خلال الجولة الثانية، بينما تحاول بقية الأندية والأكاديميات المشاركة اللحاق بركب الصدارة وإحياء الأمل، علماً بأن الدوري لا يزال في بدايته مع فرصة مواتية لتحقيق المفاجآت وقلب التوقعات.

وقال منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: إن الأداء الرفيع للاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى يعكس ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية وحضور بالنسبة إليهم وإلى مجتمع الجو جيتسو، ويوحي بأن المشهد التنافسي بين الأندية والأكاديميات المشاركة يسير في نسق تصاعدي، يواكب التطلعات وينسجم مع أهداف ورؤية الاتحاد في تنظيم البطولات التي ترتقي برياضة الجوج يتسو إلى أبعاد جديدة.

أضاف: الجولة الثانية تأتي قبل أسبوع واحد من انطلاقة اثنتين من أبرز البطولات العالمية، وهما أبوظبي جراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية، الأمر الذي سيمكّن اللاعبين من اختبار جاهزيتهم وتعزيز مستوياتهم الفنية، خصوصاً أن هذه البطولة تعد واحدة من أهم البطولات على الساحة المحلية، وتزخر بعدد وافر من نجوم الدولة الذين خاضوا العديد من الاستحقاقات العالمية.

ويمثل اللاعبون المتنافسون في البطولة 16 نادياً هي: العين والجزيرة و الوحدة والإمارات والوصل والفجيرة للفنون القتالية و«إيه إف إن تي» وبني ياس وعجمان وشباب الأهلي دبي والشارقة الرياضي و«فريق 777» و«كوماندو جروب» والظفرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والنصر.