«عالمية» الجو جيتسو تحظى بدعم الرعاة والشركاء الإستراتيجيين

أبوظبي (الاتحاد)

مع الانطلاقة المرتقبة لمنافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تحت عنوان «الطريق إلى المجد» 6 أبريل المقبل، وبمشاركة نخبة من لاعبي الجو جيتسو على الساحة العالمية، يبرز دور مجموعة من الرعاة والشركاء الإستراتيجيين للبطولة، الذين ساهموا في ترسيخ حضور اللعبة وانتشار ثقافتها بين شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بالشراكات الإستراتيجية التي تحظى بها اللعبة في الدولة، ودورها في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة من القطاعين الخاص والحكومي في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية الاتحاد بترسيخ دعائم رياضة الجو جيتسو، وتنظيم أهم الفعاليات العالمية التي تعزز مكانة أبوظبي كموطن لهذه الرياضة.

وعبر أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، عن فخر الشركة برعاية البطولة التي تُساهم عالميّاً بترسيخ هذه الرياضة كواحدة من الرياضات الوطنية. وأكد أن «إعمار العقارية» تولي اهتماماً بالغاً بقطّاع الرياضة واللياقة البدنيّة بشكل عام، وتقدم دعماً كبيراً لهذه المبادرة الرياضيّة الرائدة، كما تفخر بلاعبي الوطن الذين يحرصون على رفع علم الدولة في منصات التتويج العالمية«.

من جانبه، قال الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية»صحة«: إن شركة «صحة» تحرص على تقديم خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية عالمية المستوى، للمشاركين في البطولات الرياضية، وبالأخص بطولات الجو جيستو التي توليها القيادة الرشيدة أهمية كبيرة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كونها من الرياضات التي تحمل الكثير من القيم النبيلة التي تنعكس على الفرد والمجتمع، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية».

وأوضح الكعبي أن شركة «صحة» تتشرف بتوفير الرعاية الطبية المتميزة للبطولة واستعدت لرعاية هذا الحدث البارز، وجهزت الطواقم الطبية والإدارية والفنية والمعدات الللازمة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19، إذ تقدم شركة «صحة» خدماتها وسط إجراءات احترازية صارمة ووفقاً لبروتوكول الأمن والسلامة المعتمد من قبل الجهات المعنية بالدولة.

ويتمثل الشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الجو جيتسو في شركة إعمار العقارية وقناة أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية شريك الرعاية الصحية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، ودائرة الثقافة والسياحة، وآفاق الإسلامية للتمويل، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، و«إليت أجرو» (مرموم)، ومجموعة اللولو، وهم الشركاء الذهبيون، ومجموعة الصقر الشريك الفضي، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الداعم.