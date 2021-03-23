مهرجان الظفرة البحري على خط الانطلاق

منطقة الظفرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق مسابقات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري، خلال الفترة من 25 مارس الجاري ولغاية 3 أبريل القادم، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتضم الدورة الجديدة من المهرجان عدة سباقات بحرية، منها سباق صلاحه للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس، وسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق المرفأ للتجديف التراثي فئة 30 قدماً، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، وبطولة الظفرة لصيد الكنعد، والكايت سيرف والتجديف الواقف.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان حرصها الكبير على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف المحافظة على صحة وسلامة كافة المشاركين والمنظمين.