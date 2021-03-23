سفراء دوري الخليج العربي في آسيا وأفريقيا «8 نحوم»

منير رحومة (دبي)

غادر ثمانية لاعبين من دوري الخليج العربي، للمشاركة مع منتخبات بلدانهم خلال أيام «الفيفا»، سواء بخوض مباريات ودية في آسيا أو مسابقات رسمية في أفريقيا.

يستعد أربعة من سفراء «دورينا» للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث انضم لابا كودجو لاعب العين إلى منتخب توجو لخوض مباراتين مع جزر القمر وغينيا، كما التحق مينديز لاعب النصر بمنتخب الرأس الأخضر لمواجهة الكاميرون وموزمبيق، وبدوره انضم زميله مهدي عبيد لاعب «العميد» إلى المنتخب الجزائري للمشاركة في مباراتي زامبيا وبوتسوانا، أما الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان فقد التحق بمنتخب بلاده استعداداً لمباراتي أنجولا والكونغو الديمقراطية يومي 25 و29 مارس الجاري.

وعلى المستوى الآسيوي، انضم أربعة لاعبين من الدوري بمنتخب أوزبكستان وهم: شوكوروف لاعب الشارقة، ودوستونبيك خامداموف لاعب حتا، وجلال الدين ماشاريبوف، وأوديلجون هامروبيكوف لمواجهة غانا ودياً.

وتعد مثل هذه المشاركات الدولية مناسبة مهمة لنجوم «دورينا» للاستفادة من الاحتكاك القوي، وفي نفس الوقت تمييل دوري الخليج العربي، وتأكيد قدرته على استقطاب نخبة من اللاعبين الدوليين الذين لهم مكانة مميزة مع منتخبات بلادهم.