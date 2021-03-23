مهرجان محمد بن راشد للقدرة .. ديلفينا تتفوق في تحدي السيدات

محمد حسن (دبي)

أهدت الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا جواتير، إسطبلات «ام7» لقب سباق السيدات لمسافة 120 كلم، الذي أقيم اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في فاتحة فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يتألف بالإضافة لسباق السيدات من 3 بطولات مهمة تشمل سباق الإسطبلات الخاصة، وسباق جميلتي للأفراس، والبطولة الأهم كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم.

وقطعت بطلة السباق المسافة على صهوة الفرس «زيزوم» بزمن وقدره 4:10:23 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.76 كلم/ساعة، وحلت في المركز الثاني ميثاء محمد القبيسي على صهوة «اربي» لإسطبلات «اف3» وسجلت 4:10:34 ساعات، فيما حلت في المركز الثالث ايوليا جونزاليس على صهوة «بيليو سوليوت» وهو أيضا لإسطبلات «أم7» بزمن وقدره 4:10:36 ساعات.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، ولم تمنع حرارة الجو الفارسات من إطلاق العنان لخيولهن، وشهدت المرحلة الأخيرة صراعاً شرساً تحول معها السباق لما يشبه سباقات السرعة خاصة بين خماسي المقدمة، ونجحت البطلة في الوصول أولاً لخط النهاية بفارق 10 ثوان فقط عن الوصيفة.

وعقب ختام السباق قام اللواء محمد عيسى العظب، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية مدير عام النادي، ومرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري راعي السباق، بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.

وأكد اللواء محمد عيسى العظب، أن انطلاقة المهرجان جاءت قوية وشهد سباق السيدات تنافساً محتدما ًبين مختلف الإسطبلات، لتكون الصدارة للفارسة التي تمكنت من توزيع جهد خيلها على المراحل المختلفة. وتقدم العضب بالتهنئة الى إسطبلات «ام7» لحصولها على لقب المركز الأول.

وأكد العظب أن اللجنة المنظمة حريصة على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية بإلزام الجميع بارتداء كمامة الوجه، والحرص على التباعد الاجتماعي، مشيراً الى أن هناك فرقاً خاصة لمراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل تبلغ «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

ويحمل الفارس أحمد صالح الشحي، لقب النسخة الماضية من السباق الذي أقيم بعدد قياسي من المشاركين بلغ 224 فارسا وفارسة، وقطع البطل المسافة الكلية للسباق على صهوة الفرس«جبلاني انديورانس» لإسطبلات الكمدة، بزمن قدره 4:20:09 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.68 كلم/ساعة.