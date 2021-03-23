1.62 مليون درهم حصيلة مزاد «دولية دبي للجواد العربي»

دبي (الاتحاد)

شهد المزاد الذي أقيم على هامش بطولة دبي الدولية للجواد العربي ومعرض دبي الدولي للخيل بمركز دبي التجاري العالمي، عرض 56 من الخيول المشاركة من العديد من الإسطبلات المحلية والخاصة من خارج الدولة، وقد تم بيع 33 من الخيول المعروضة، وحظي المزاد بإقبال واسع ومشاركة لافتة هذا العام من جميع دول المنطقة، منهم من حضر ومنهم من شارك في المزاد عن بعد عبر الإنترنت، بما في ذلك أبرز الملاك من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، وعدد من مختلف دول ومناطق العالم. كما شهد المزاد إقبالاً لافتاً من عشّاق ومحبي الخيل من زوار المعرض والبطولة الأغلى من نوعها على مستوى العالم.

وحقق المزاد مبيعات إجمالية بقيمة 1.62 مليون درهم، وتراوحت أسعار أغلى المهرات ما بين 110 آلاف درهم و400 ألف درهم، حيث بلغ سعر أغلى المهور والمهرات المباعة 400 ألف درهم للمهرة العربية «دي سماحة» بعمر سنة واحدة، و190 ألف درهم للمهرة «دي هدار» بعمر سنة واحدة، و110 آلاف درهم للمهرة «أس كيو غناج» عمر سنتان و75 ألف درهم للمهرة «مليح الزبير» عمر 4 سنوات، و70 ألف درهم للمهرة «أس كيو دنانير» عمر ثلاث سنوات. كما شهد المزاد بيع عدداً من الخيول بأسعار تناسب الجميع بدأت من 5 آلاف درهم، مما شجع العديد من الحضور على المشاركة في المزاد واقتناء خيولاً لأول مرة.