«عموري» وخليل يرفعان سقف طموحات «الفرسان» القارية

منير رحومة (دبي)

أدخل اكتمال جاهزية عمر عبد الرحمن وأحمد خليل لاعبي شباب الأهلي التفاؤل لدى جماهير «الفرسان»، بعد إعلان القائمة الآسيوية، والاستعداد لبداية منافسات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 15 أبريل المقبل.

ويعد تعافي أفضل لاعبين في آسيا عامي 2015 و2016 دفعة قوية لممثل الكرة الإماراتية للمنافسة بقوة، والوصول إلى الأدوار المتقدمة، ترفع من سقف طموحات الفريق، خاصة وأنه يعيش مرحلة إيجابية بقيادة المدرب مهدي علي، بعدم الخسارة للمباراة 19 على التوالي.

كما يعول شباب الأهلي على ارتفاع مستوى اللاعبين الأجانب كارتابيا وجيسوس وإدواردو وماشاريبوف لتقديم عروض قوية في البطولة القارية، وتحقيق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى امتلاك نخبة كبيرة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة والتجربة الكبيرتين، مما يحمس الجميع لتكرار نجاحات «الفرسان» في بطولة 2015 بالوصول إلى نهائي البطولة الآسيوية.

واختار مهدي علي قائمة تضم 30 لاعباً هم، ماجد ناصر وحسن حمزة وجمال إسماعيل وحمدان الكمالي وسالمين خميس ومحمد مرزوق ويوسف جابر ووليد عباس ومحمد جابر وعبد العزيز هيكل وسعود عبد الرزاق وسعيد أحمد وعبد العزيز صنقور ويحي الغساني وأحمد جميل وعبد الله عبد الرحمن وراشد سهيل وعبد الله النقبي ومروان فهد وحارب عبد الله وحارب سهيل وعيد خميس وماجد حسن وعمر عبد الرحمن واحمد خليل وأحمد العطاس ومحمد جمعة، بالإضافة إلى الأجانب الأربعة كارلوس إدواردو وفيدريكو كارتابيا وإيجور جيسوس وجلال الدين ماشاريبوف.