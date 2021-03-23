منتخب الشباب والناشئين للمبارزة يشارك في بطولة العالم

دبي (الاتحاد)

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب في المبارزة إلى القاهرة الأحد المقبل، لإقامة معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي رفقة المنتخب المصري، ووضع اللمسات الأخيرة على الجاهزية الفنية والبدنية، من أجل المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 3 إلى 12 أبريل المقبل.

يترأس البعثة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وتضم المدربين أسامة عادل وأحمد موسى، والإداريين خليفة الزرعوني، وشيخة الشامسي، بالإضافة إلى 19 لاعباً ولاعبة هم: نورة البريكي، وشهد خرام، زينب موسى، وفاطمة الكعبي، وأصيلة الزعابي، وشيخة الزعابي، وزينب الحوسني، وعائشة عبيد، وفجر المرزوقي، وخالد بالسلاح، وعمر بالسلاح، ومايد محمد، وسيف أحمد، ومحمد الصايغ، وشهاب الجعبي، وعبد الله أهلي، وخليفه الكعبي، وأحمد الحمادى، وخالد مبارك.

وقالت د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد بأن مجلس الإدارة اعتمد خطة لعودة النشاط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، وذلك استعداداً لاستئناف المشاركات المحلية والخارجية، وأنه تمت إقامة بطولة الاتحاد بالفعل في الشارقة خلال شهر يناير الماضي، وأنه فيما يخص التدريبات اليومية، فقد اعتمد الاتحاد برنامج إعداد المنتخبات الوطنية كافة، ومنها منتخب الشباب والناشئين، من أجل الاستعداد لتلك البطولة العالمية المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي.

وأضافت: «من المتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أبطال اللعبة يمثلون أكثر من 55 دولة، وسوف تكون المبارزة الإماراتية حاضرة في هذا المحفل الكبير، آملين أن يقدم اللاعبون واللاعبات أداء جيداً، ويحققوا الفائدة المرجوة، في ظل خطة الإعداد البدني والفني اليومية التي أشرف عليها مدربا المنتخب الوطني، بالتعاون مع الفنيين بشركة تيما الدولية مستشار الاتحاد».

وعبرت المطروشي عن شكرها للهيئة العامة للرياضة لدعمها الدائم للاتحاد، من خلال موافقتها على المشاركة بالبطولة، كما قدمت الشكر للاتحاد المصري للسلاح لتقديمه الدعم اللازم لمنتخبنا للمشاركة بالبطولة، واستضافة معسكر الاعداد، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الاتحادين.