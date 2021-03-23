«الأولمبية» تشارك في اجتماع «5+2020»

دبي (الاتحاد)

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية باجتماع اللجنة الأولمبية الدولية الذي عقد عن بعد مساء أمس الأول، واستعرض أبرز التوصيات التي وردت في الأجندة الأولمبية للخمس سنوات المقبلة والمعروفة بـ (5+2020).

ومثّلت اللجنة الأولمبية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية باللجنة، وترأس الاجتماع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بمشاركة كافة اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم لاستعراض الـ 15 توصية، التي رسمت ملامح الحركة الأولمبية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات بخصوص دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وإصدار بطاقات الاعتماد للدول المشاركة مع إمكانية تقليص عدد الوفود في واحدة من الإجراءات الرامية، للحفاظ على سلامة المشاركين بالحدث الأولمبي، والحد من انتشار فيروس كوفيد - 19.

كما استعرض الحضور الجانب الخاص بتطعيم الوفود المشاركة، حيث لم تشترط اللجنة المنظمة للألعاب حصول الرياضيين على لقاح كوفيد - 19 قبل السفر إلى طوكيو، بمعنى أنه ليس إلزامياً، ولكن نصحت في الوقت نفسه بالحصول على اللقاح لتعزيز المشاركة الآمنة للجميع، وتقليل نسبة الإصابة بالمرض.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، قد اعتمدت عدم دخول الجماهير من الخارج اليابان، كما حددت المتطوعين المشاركين في الدورة من اليابانيين فقط مع وجود بعض الاستثناءات لنسبة قليلة من المتطوعين من الدول الأخرى، قد تصل لـ 500 متطوع ممن يمتلكون مهارات معينة في بعض الجوانب مثل اللغات ومهارات التواصل المختلفة.