4 أرقام تاريخية لـ«بني ياس الصدارة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعد الموسم الجاري موسماً تاريخياً لبني ياس متصدر ترتيب فرق دوري الخليج العربي، لا سيما وأن «السماوي» فرض نفسه في الصدارة منفرداً قبل توقف البطولة، ليعزز مسيرة أرقامه التاريخية هذا الموسم، والتي تتحقق للمرة الأولى منذ مشاركته في البطولة.

ويعد اعتلاء «السماوي» للصدارة بحد ذاته رقماً تاريخياً، حيث لم يسبق له التواجد على القمة قبل أربع جولات من ختام الدوري، كما أن الفريق نجح في جمع 48 نقطة في رصيده وهو الرصيد الأعلى له منذ مشاركته في الدوري سواء في عصر الاحتراف أو الهواية، ولم يكن الرصيد والصدارة هما فقط الرقمان التاريخيان لبني ياس، حيث إنه على قمة ترتيب أقوى دفاع في الدوري أيضاً بعدما استقبلت شباكه 20 هدفاً فقط، وهو رقم جديد وتاريخي أيضاً بالنسبة لـ«سيوف العاصمة».

أما الرقم الرابع في سجل الأرقام التاريخية التي حققها متصدر «دورينا» هذا الموسم، فيأتي في عدد مباريات الفوز، حيث حققت كتيبة بني ياس الفوز في 15 مباراة من أصل 22، وهو رقم جديد لم يسبق أن تم تحقيقه حتى في الموسم الذي حل فيه وصيفاً خلف الجزيرة قبل عشر سنوات، حيث حقق الفوز في 12 مباراة فقط.

وينتظر بني ياس المزيد من الأرقام خلال الجولات الأربع المتبقية من البطولة، أهمها الرقم الأهم في حال تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.