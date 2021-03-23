«المادة 15» تحدد مصير بقاء «البرتقالي» في «الأضواء»

رضا سليم (دبي)

يعود فريق عجمان إلى التدريبات اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام العين 2-0 بدوري الخليج العربي، ويأتي توقف المسابقة ليلتقط الفريق أنفاسه بعد عدة مباريات قوية إلا أن البرتقالي يدخل في مرحلة معقدة في الأمتار الأخيرة في الدوري، من أجل البقاء في دوري الأضواء خاصة بعد فوز الفجيرة على النصر والذي كان يتساوى معه في النقاط قبل الجولة الماضية، إلا أن الفارق بات 3 نقاط وعلى بعد 4 جولات من نهاية الدوري.

وبلغة الحسابات، يحتاج عجمان إلى الفوز في مباراة من أصل 3 مباريات قبل أن يصل للمواجهة الأخيرة مع الفجيرة في الأسبوع الأخير، ويلتقي عجمان مع خورفكان في الجولة 23 يوم 3 أبريل، ثم يواجه الجزيرة في الجولة 24 وبعدها يواجه الشارقة في الجولة 25 قبل أن يواجه الفجيرة في الجولة الأخيرة، أما منافسه الفجيرة الذي يعيش انتعاشه كبيرة يواجه شباب الأهلي في الجولة 23 ثم الوحدة في الجولة 24 وخورفكان في الجولة 25، أي أن خورفكان وشباب الأهلي يمثلان عاملاً مشتركاً بين الفريقين.

وبعيداً عن حسابات حتا القادم من الخلف في محاولة للدخول في دائرة البقاء، فإن المادة 15 من لوائح المسابقات لدوري الخليج العربي، والتي تعني بترتيب المراكز بين الفرق المتساوية في عدد النقاط، وفق عدد النقاط التي حصل كل منهم وأيضا نتائج المواجهات المباشرة بينهما.

كان عجمان قد فاز على الفجيرة في الدور الأول، وبالتالي أي نتيجة غير فوز الفجيرة تصب في مصلحته، علاوة على البند الثاني لتحديد ترتيب المراكز بعد المواجهات المباشرة يصب حول فارق الأهداف في المواجهات بينهما، ثم عدد الأهداف الأكثر لأي فريق بينهما، وهو الأمر المرهون بالتساوي في النقاط قبل المواجهة حتى يلعب عجمان على الفوز أو التعادل، بينما لو استمر فارق النقاط الثلاث بين الفريقين فليس أمام «البرتقالي» سوى الفوز من أجل البقاء، لأنه في هذه الحالة سيتساوى مع الفجيرة في النقاط وتكون المواجهات المباشرة في مصلحته.