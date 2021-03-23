«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع الشرطة بمذكرة تفاهم

الشارقة (الاتحاد)

وقع مجلس الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تعزيزاً لعلاقات المجلس مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، بما يدعم خططه الإستراتيجية وأهدافه في كل ما يسهم في تعزيز الدور الرياضي والمجتمعي، وعقد الشراكات الإستراتيجية وتنفيذ مختلف الخطط والبرامج بين الطرفين، بما تتيحه مذكرة التفاهم.

وتم التوقيع على المذكرة بمقر نادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعميد عبدالله بن مبارك نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الشؤون الرياضية، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، والسيد بخيت القرص مدير مكتب رئيس المجلس.

وأكد الحزامي أن توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن جهود المجلس في التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والمؤسسات والحرص على التعاون المشترك، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

أضاف: إيماناً بأهمية الدور الفعال لشرطة الشارقة، فقد تمثل توقيع هذه المذكرة من أجل خلق شراكة وإستراتيجية فعالة بين الطرفين، تخدم المصالح العامة ولتكون كأساس في ظل سعى المجلس إلى توفير البيئة الرياضية الملائمة بشكل دائم ومتكامل يساعد على رفع مستوى الشباب في الإمارة الباسمة رياضياً وثقافياً، وتنمية لمواهبهم وصقلها، وتحقيق التنمية الشاملة للناشئة والبناء السليم المتكامل لشخصيتهم وبشكل يتوافق مع القيم والثقافة الإسلامية، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، وتحقيق الأهداف التي يسعى لها المجلس.

وشكر القيادة العامة لشرطة الشارقة على الترحيب وتوقيع مذكرة التفاهم، بحيث يستفيد كل طرف من الفوائد التي تعود من مثل هذه الشراكات في العمل المجتمعي والرياضي، وبما يساهم في ترجمة مساعي المجلس المختلفة لتطوير الرياضة في الإمارة الباسمة والاستفادة من تبادل الخبرات بين الطرفين، معرباً عن تقديره أيضاً للقيادة على التعاون الدائم والدعم في نشر الثقافة الأمنية في الأندية والخاصة بالتحديات والظواهر السلبية.