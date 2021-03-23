اتحاد الكاراتيه يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره الاتحاد الإسرائيلي للكاراتيه، برئاسة موشي بيتشنيك بتقنية الاتصال المرئي.

استهل رئيس الاتحاد الاجتماع بتوجيه الشكر للاتحاد الإسرائيلي على رغبته في التعاون المشترك بين الاتحادين، وقال اللواء الرزوقي نحن على ثقة بأن مردود التعاون سيكون إيجابياً جداً يخدم الطرفين.

تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهامة التي تخص أوجه التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات وضرورة عقد اتفاقية تعاون بين الاتحادين تشمل عدداً من البنود، منها إقامة بطولة صداقة وإقامة دورات للمدربين والحكام واللاعبين ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية، وقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة لآليات تنفيذ تلك الاتفاقية، التي تم الاتفاق على توقيعها بالإمارات بحضور الطرفين، على أن يكون موعد التوقيع خلال مايو القادم 2021.

وقد حضر الاجتماع الأمين العام لاتحاد الكاراتيه راشد آل علي، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، ومريم الشامسي عضو المجلس، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، ومن الاتحاد الإسرائيلي حضر جمال سعدي نائب الرئيس، وبريدراج روجوزارسكي ويوسي رابين أعضاء المجلس، والمدير العام جعدون سشواب.