«الأوراق البديلة».. سلاح فعال في «الخليج العربي»!

عمرو عبيد (القاهرة)

شارك اللاعبون البدلاء في تسجيل وصناعة 44 هدفاً خلال الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، وهو ما يعادل نسبة تزيد قليلاً على 9% من إجمالي الأهداف، وحسمت تلك الأهداف نتائج 15 مباراة، حيث انتهت 8 منها بالفوز مقابل 7 تعادلات، وأسهمت أهداف البدلاء في حصد 5 انتصارات مقابل إدراك التعادل في 6 مرات، بينما صنع القادمون من مقاعد البدلاء 3 أهداف قادت للفوز مقابل تمريرة حاسمة واحدة عدّلت النتيجة إلى تعادل.

ويُعد الجزيرة الفريق الأكثر استفادة من «الأوراق البديلة» حتى الآن، حيث حصد الفريق بواسطتها 7 أهداف، بواقع تسجيل البدلاء 4 أهداف، بجانب 3 تمريرات حاسمة، ويليه شباب الأهلي بـ6 أهداف، حيث شاركوا في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2، وظهر خورفكان في المرتبة الثالثة، بالحصول على مساعدة القادمين من مقاعد البدلاء في تسجيل هدف واحد، مقابل صناعة 4 أهداف أخرى، بإجمالي 5 أهداف، ثم يأتي صاحب الصدارة، بني ياس، رابعاً بإجمالي 4 أهداف للبدلاء، بينها 3 عبر التسجيل وواحد بالصناعة.

الشارقة يُعتبر أحد أقل الفرق استغلالاً لأوراقه البديلة في الموسم الحالي، إذ سجل له البدلاء هدفاً واحداً فقط، وصنعوا آخر، مثلما كان الحال مع الظفرة، بينما سجل الوحدة هدفين عبر البدلاء، بالتساوي مع النصر وعجمان وحتا والوحدة.

أما على الجانب الآخر، فإن خورفكان كان الأكثر تعرضاً لأهداف بدلاء المنافسين، حيث تلقى مرماه 7 أهداف بواسطتهم، بواقع تسجيل 4 وصناعة 3، يليه الظفرة بـ6 أهداف، بينها 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، والطريق أن «فارس الظفرة» يملك رقماً خاصاً في هذا الصدد، حيث اهتزت شباكه عبر النيران الصديقة بلاعب بديل له، هو محمد سيف العلي، الذي شارك بديلاً لإبراهيم اليعقوبي، خلال نهاية الشوط الأول من مواجهة «العميد» في الجولة 11، إلا أن العلي ضرب مرماه بهدف عكسي بعد 16 دقيقة لعب فقط وقتها.

وبين 44 هدفاً، تعاون لاعبان بديلان في التسجيل، وهو ما تكرر مرتين، حيث أحرز يحيى الغساني من صناعة جلال الدين ماشاريبوف لمصلحة شباب الأهلي، بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركة كليهما بديلاً، أمام خورفكان في الجولة 18، وأعاد هذا الهدف النتيجة إلى التعادل 3-3، قبل أن يسجل «الفرسان» هدف الفوز من صناعة الأوزبكي أيضاً، وفي الأسبوع 19، تعاون بديلاً «النسور»، إسماعيل الحمادي وطارق العنتلي، ليسجل الأول من صناعة الثاني، ضمن خماسية فريقهما في شباك «الفارس».

هذا المشهد يتصدره 7 لاعبين، سجل كل منهم هدفين خلال المشاركة كبديل، ويُعد أبرزهم فابيو ليما، عندما سجل «ثنائية» منحت الإمبراطور الفوز أمام الإعصار في الجولة 15، كما أهدى أحمد أبو ناموس انتصاراً لـ«السماوي» بهدفه في مرمى «الملك» خلال الأسبوع العاشر، كما أحرز البديل أحمد خليل هدفين لشباب الأهلي مثلما فعل يحيى الغساني، وكذلك إيموه أيزيكيل مع «فخر أبوظبي»، ومبوكو مع «العنابي»، وفهد حديد مع «الزعيم».

أما على مستوى صناعة البدلاء، فبرز جلال الدين ماشاريبوف، الذي مرر كرتين حاسمتين بعد مشاركته بديلاً مع «الفرسان» أمام «النسور» في مباراة واحدة، مانحاً «العملاق الأحمر» الانتصار، كما صنع إيموه إيزيكيل هدفين، وكذلك أنتونيو فالمور، ويبقى أحمد أبو ناموس متميزاً في هذا الأمر، بصناعة هدف الفوز لـ«السماوي» أمام «الذئاب» في الجولة 15، يُضاف إلى أهدافه القاتلة.