قرعة كأس دبي العالمي 2021 في ضيافة «ميدان»

محمد حسن (دبي)

تجري في الحادية عشرة والنصف صباح الغد بقاعة جراند ستاند في «ميدان»، مراسم قرعة الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي 2021، إلى جانب أشواط دبي تيرف، ولونجين دبي شيماء كلاسيك، ودبي جولدن شاهين، والقوز للسرعة، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، وعلى ضوئها تتحدد حظوظ كل مشارك في السباق، ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة الخامسة والعشرين 117 خيلاً، ويشارك في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي (14) خيلاً.

وتجري مراسم القرعة التي تشمل الأشواط الرئيسة الثلاثة بمشاركة عدد من الملاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة الخامسة والعشرين «اليوبيل الفضي»، وتجري قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

ويصل مجموع جوائز كأس دبي العالمي إلى 26.5 مليون دولار، والذي اجتذب نخبة من الخيول، يتصدرها مرشح الإمارات «ميستك جايد» لجودلفين بإشراف المدرب مايكل ستيدام، كما يدفع الفريق الأزرق الملكي أيضاً في هذا الشوط بـ «جيفتس أوف جولد» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ماجني كورس» بإشراف المدرب أندريه فابر.

وتشكل خيول الخليج حضوراً قوياً في الشوط الرئيس عبر «سالوت ذا سولجر» أمل البحرين في السباق، بجانب ممثل السعودية «جريت سكوت» صاحب المركز الثالث في سباق كأس السعودية في فبراير الماضي.

ويمثل أميركا في السباق «جيسس تيم» وصيف كأس «بيجاسوس العالمي»، بإشراف المدرب خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو.

وتشمل القرعة أيضاً سباقي دبي تيرف للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، الذي يبلغ إجمالي جوائزه المالية (4) ملايين دولار، بمشاركة مميزة من الخيول، بالإضافة إلى سباق دبي شيماء كلاسيك، البالغ إجمالي جوائزه المالية (5) ملايين دولار ومسافته 2410 أمتار.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد أقامت قرعة أربعة أشواط، بوساطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي الشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، والشوط الثاني «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

ويقام سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك بمشاركة (10) خيول، أبرزها مشاركة «مشرف» بطل «كأس السعودية» والديربي الفرنسي، والياباني «كرونو جينيسيس» بطل شامبيون ستيكس، والبريطاني «مغول» بطل «مزهرية هونج كونج».

وتستهل الأمسية بمونديال الخيول العربية على لقب دبي كحيلة كلاسيك بمشاركة (13) خيلاً، ويتصدر الترشيحات «دريان»، و«براق» ثنائي ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويجتذب شوط القوز للسرعة، مشاركة (13) خيلاً، أبرزها «فاينال سونج»، فيما يشارك في ديربي الإمارات (14) خيلاً يبرز منها «بنادول»، وكأس دبي الذهبي (11) خيلاً يتصدرها «سبانيش ميشن»، و(15) في جودلفين مايل، أبرزها «ميدنايت ساندس»، و(14) في سباق دبي جولدن شاهين يتصدرها «كانفاسد».

وتتقدم خيول الإمارات لمالكيها بـ12 انتصاراً، والخيول الأميركية بـ8 انتصارات، بالإضافة إلى فوز البرازيل واليابان وأستراليا والسعودية مرة لكل منها، وجاءت انتصارات خيول الإمارات عبر: سنجسبيل 1997، المتوكل 1999، دبي ميلينيوم 2000، ستريت كراي 2002، مون بلد 2003، إلكتروشونست 2006، انفاسور 2007، مونتروسو 2012، أفريكان ستوري 2014، برنس بيشوب 2015، وثندر سنو 2018، وثندر سنو 2019.

وحققت الخيول الأميركية انتصاراتها عبر سيجار في النسخة الأولى 1996، سيلفر شام 1998، كابتن ستيف 2001، بليزنتلي بيرفكت 2000، روزيز ان ماي 2005، كيرلين 2008، ويل ارمد 2009، وكاليفورنيا كروم 2006، فيما فض الاشتباك الجواد البرازيلي جلوريا دي كامبيو 2010، والياباني فيكتوري بيزا 2011، والأسترالي انيمال كنجدوم، والسعودي اروجيت 2017.