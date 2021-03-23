«أبيدال» يكشف الأسرار: بارتوميو فضل جريزمان على نيمار!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة الإسباني، النقاب عن بعض الوقائع التي حدثت خلال فترة توليه منصبه في النادي «الكتالوني» من يونيو 2018 إلى أغسطس 2020.

وقال أبيدال في حديث لصحيفة «تليجراف» الإنجليزية، إنه كان يمكنه إعادة النجم البرازيلي نيمار إلى «البارسا» مرة أخرى في عام 2019، ولكن مجلس الإدارة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رفض وقتها، وفضل التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان بدلاً منه، بينما كان أبيدال يرغب بشدة في إعادة نيمار، وكان قد اقترب من تحقيق ذلك.

وأضاف أبيدال قائلاً: قبل 10 أيام من غلق سوق الانتقالات، سافرت إلى باريس للحديث مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، وكنت واثقاً 100% أنه يمكننا إعادة نيمار إلى برشلونة، وكان الفريق في حاجة إلى جناح حقيقي يصنع الفارق، ولكن رئيس النادي قرر التعاقد مع جريزمان.

كما كشف أبيدال الذي لعب لبرشلونة 6 سنوات خلال الفترة من 2007إلى 2013، عن أنه كان يؤيد بشدة تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق، مهمة القيادة الفنية للبارسا بعد إقالة أرنستو فالفيردي، وطلب ذلك بصورة مباشرة من مجلس الإدارة، ولكن بارتوميو رفض لأسباب تتعلق بكون بوكيتينو كان لاعباً ومدرباً لنادي إسبانيول برشلونة، أحد المنافسين المحليين للبارسا.

وقال أبيدال: إنه كان يبحث للفريق عن أفضل المدربين الموجودين من دون عمل، ولم يجد أفضل من بوكيتينو الذي وصل بفريق توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال «شامبيونزليج»، والذي يمتلك فلسفة جيدة في اللعب والتدريب. وكانت القائمة المصغرة التي اقترحها أبيدال للاختيار من بينها المدرب الجديد لبرشلونة، تضم بترتيب الأهمية بوكيتينو وكيكي سيتين وماكسميليانو أليجري وتشابي هيرنانديز، وانتهى الأمر في نهاية المطاف إلى اختيار سيتين، بينما كان بوكيتينو هو الخيار الأول لأبيدال.