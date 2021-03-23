لاعبو الجزيرة يحصلون على لقاح «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل 17 لاعباً من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في مستشفى هيلث بوينت بأبوظبي، شريك مبادلة للرعاية الصحية.

ويأتي ذلك كمشاركة من نادي الجزيرة في حملة التطعيم الجارية حالياً على مستوى دولة الإمارات، والتي يشارك فيها «فخر أبوظبي» كأحد أهم الكيانات الرياضية في الدولة، وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاقتداء بلاعبي الفريق الأول والحصول على التطعيم.

وعن المشاركة في الحملة والحصول على اللقاح، قال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة الجزيرة: «يعتبر نادي الجزيرة مكوّناً أساسياً في مجتمع أبوظبي ودولة الإمارات، وإدراكاً منا لهذا الدور، فقد اخترنا أن نكون في الريادة، وأن نساهم في المجهود الوطني للحد من الجائحة، ودعم العمل الهادف إلى وقاية المجتمع والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها والنشاط الرياضي إلى ما كان عليه».

من جانبه، قال علي مبخوت لاعب الفريق الأول لنادي الجزيرة: «ندرك كلاعبين أن لدينا مسؤولية نحو مجتمعنا في أن نكون قدوةً ومثالاً يُحتذى به، ولذا أردنا من خلال المبادرة بالحصول على اللقاح أن نرسل رسالةً لأفراد مجتمعنا بأهمية التطعيم واتباع البروتوكولات الصحية، من أجل حماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم».

وأضاف مبخوت: «كوننا رياضيين أصحاء وفي أفضل حالتنا البدنية، لا يعني التراخي أو عدم أخذ الأمور بجدية، فصحة الفرد من صحة المجتمع، والسبيل الوحيد لضمان ذلك هو أخذ التطعيم، ولذا اخترتُ التطعيم، وأدعو الجميع للقيام بنفس الشيء في أقرب وقتٍ ممكن».