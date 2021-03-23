مبوكو خارج قائمة الوحدة الآسيوية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أرسل الوحدة قائمته الآسيوية أمس، في اليوم الأخير الذي حدده الاتحاد القاري لإرسال الأندية لقوائمها المشاركة في نسخة العام الحالي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، واستبعد منها الكونجولي باول مبوكو، وقيد مكانه البرازيلي لوكاس بيمينتا، بجانب السلوفيني تيم ماتافز والسوري عمر خريبين والكوري الجنوبي لي ميونج، كأجانب أربعة في الفريق، مع قيد بقية لاعبي الفريق من المواطنين.

ويتاح للفريق إجراء استبدال بحد أقصى يصل إلى 8 لاعبين قبل أول أبريل المقبل، في حال أراد الهولندي تين كات، مدرب الفريق الجديد- القديم، أن يسحب لاعباً ويدفع بآخر مكانه.

ويستهل الوحدة مشاركته في البطولة القارية هذا العام بمواجهة الزوراء العرقي، في السابع من أبريل، على استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن الأدوار الإقصائية، ويتأهل الفائز منهما لينضم إلى بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، بالمجموعة الخامسة التي تستضيف الهند مبارياتها.

يذكر أن المنافسة في الاستحقاق القاري هو الوحيد المتبقي للوحدة بعد خروجه من سباق المنافسات المحلية الثلاث هذا الموسم، ويأمل الفريق أن يتخطى مرحلة الأولى، بالفوز على الزوراء، والتأهل إلى مرحلة المجموعات.

من جهة ثانية، دشن المدرب تين كات مهمته رسمياً مع الفريق أمس الأول، في تدريب صباحي مُنح اللاعبون بعده راحة لـ24 ساعة، ويستأنف تدريباته اليوم بتواجد جميع اللاعبين، باستثناء محمد برغش وخميس إسماعيل المصابين، وثلاثي المنتخب الوطني: محمد الشامسي وخليل إبراهيم وطحنون الزعابي.

وكان التدريب الأول لتين كات قد شهد ترحيباً من اللاعبين به، ثم اجتمع معهم وركز في حديثه على أهمية التحضير الجيد للقاء الزوراء الذي يسعى الفريق لعبوره، وما تبقي من مباريات الدوري الخليج العربي التي يستأنفها بلقاء اتحاد كلباء بالجولة 23 من المسابقة، التي تقدم فيها إلى المركز السابع بعد فوزه على الجزيرة في «ديربي» أبوظبي الأحد الماضي.

الجدير بالذكر أن خليل إبراهيم سيكون أبرز غيابات الوحدة في لقاء اتحاد كلباء للإيقاف، بعد نيله إنذاراً ثانياً وبطاقة حمراء أمام الجزيرة بالوقت المحتسب بدل الضائع.