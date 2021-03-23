الشارقة لرياضة المرأة يحافظ على لقب دوري الكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

نجح فريق الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضة المرأة في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد التألق الأخير في ختام بطولة الدوري لهذا الموسم لفئة الكوميتيه جماعي من خلال اللاعبات: حوراء العجمي وفاطمة سالم، واليازية خالد، ليؤكد كاراتيه النادي تألقه ونجاحه في الحفاظ على مكانته في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، خاصة الصحية، والتغير الكبير في نظام التدريبات بسبب جائحة كورونا.

وعبرت ندي عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن فخرها بنجاح اللاعبات في الحفاظ على اللقب قائلة: «ما تحقق ثمرة عمل وجهد كبير من الجهازين الفني والإداري واللاعبات، وهي منظومة تؤكد أننا رغم الظروف الحالية نجحنا في الحفاظ على التوازن بين كافة الأمور الخاصة باللعبة، ولم يهتز المستوى، وهو أمر ومقياس مهم في عالم الرياضة».

وأضافت ندى النقبي: «الحصول على عدد 5 ميداليات في بطولة بريطانيا الدولية عن بعد، وحصولنا على المركز الثاني بعد اليابان في عدد الميداليات، قبل بطولة الدوري، كانت دافعاً معنوياً قوياً للاعبات النادي لإثبات الكفاءة العالية لديهن، ونتوجه بالشكر لاتحاد الكاراتيه، برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، على ما يقدمه من عمل متميز للنهوض برياضة الكاراتيه على مستوى الدولة».

وقالت: «هناك العديد من البطولات الدولية نجحت بطلات النادي في إثبات كفاءتهن وإظهار الوجه الحقيقي للمنافسة، وهو أمر يبعث على الثقة في البطولات المقبلة التي نهدف من خلالها إلى التواجد على منصات التتويج».

وقالت ميثاء بن ضاوي، مدير مساعد نادي الشارقة لرياضة المرأة: «جهد كبير مبذول من جانب اللاعبات وتطبيق برامج تدريبية ساهمت في جعل اللاعبات في حالة فنية وبدنية مناسبة جعلتهن يحافظن على اللقب للموسم الثاني، وهناك المزيد من الألقاب التي يبحث عنها النادي هذا الموسم».