«دبي لأصحاب الهمم» ينظم مسابقة القرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي لأصحاب الهمم مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في رمضان، اعتباراً من الثامن عشر من أبريل المقبل، تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام افتراضياً لأول مرة، حيث تعد إحدى أهم المسابقات الثقافية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، والتي تسهم في تحفيز أصحاب الهمم وتعزيز الطاقة الإيجابية لديهم، ونشر السعادة بينهم من خلال تكريم المتفوقين.

وتشمل الفعاليات مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية، حيث يتنافس «أصحاب الهمم» في مستويات عدة، بداية من حفظ القرآن كاملاً، و20 جزءاً، ونصف القرآن، و10 أجزاء، وسبعة أجزاء، وخمسة أجزاء وثلاثة أجزاء وجزأين وجزء، وحدد فريق العمل المشرف على المسابقة شروط المشاركة في المسابقة، وهي أن يكون المشارك من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أو مقيماً فيها، وأن يكون من أصحاب الهمم وله تقرير طبي أو بطاقة خاصة بأصحاب الهمم، فيما ستقام اختبارات داخل النادي لفئة الإعاقة السمعية فقط، بينما حددت اللجنة المنظمة الأول من أبريل موعداً أخيراً لاستقبال المشاركات.