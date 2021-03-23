بعثة «جودو الإمارات» تغادر إلى جورجيا

أبوظبي (الاتحاد)

تصل إلى جورجيا غدا بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف صاحب وزن «تحت 73 كجم»، وايفان ريمارينكو وزن «تحت 100 كجم»، والمدرب المالديفي باكال استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي جراند برى، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي في الفترة من 26 وحتى 28 مارس الحالي، وتجمع البطولة 513 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، بينها 8 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، الجزائر، وقطر التي انضمت مؤخراً.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن مشاركة منتخبنا في البطولة، تأتي بطموحات جديدة بعد التعاقد مع مدرب جديد يمتلك الخبرة والقدرات الفنية بدأت تنعكس على المنتخب خلال فترة الاعداد الماضية، التي بدأت بمعسكر التدريب المشترك في تل أبيب فبراير الماضي بدعوة من الاتحاد الإسرائيلي، ثم المشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام، والانتقال بعدها إلى معسكر بلغاريا المغلق المتنوع الذي امتد لحوالي 3 أسابيع، بعد الاعتذار عن المشاركة في بطولة طشقند جراند سلام، وهو ما أتاح الفرصة للمدرب الجديد فرصة المزيد من الإعداد والتعرف على قدرات اللاعبين عن قرب، مما يساهم في تجهيزهم لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021، ويأمل الاتحاد أن يتكرر فيها إنجاز اللاعب توما في أولمبياد ريو في البرازيل في 2016 كأبرز إنجازات جودو الإمارات.