قرعة كرة القدم بالأولمبياد 21 أبريل المقبل

القاهرة (د ب أ)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطاراً من الاتحاد الدولي «فيفا» يفيد بتحديد يوم 21 أبريل المقبل موعداً لإجراء قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تقام يوليو المقبل.

وذكر الاتحاد المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن المنتخب الأولمبي المصري يواصل تدريباته بالملاعب الفرعية باستاد القاهرة، وذلك في معسكر مغلق استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب المصري قد تأهل لأولمبياد طوكيو بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عاماً والتي أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة 2019

وتنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في الفترة ما بين 23 يوليو وحتى الثامن أغسطس المقبلين، وذلك بعد تأجيلها منذ العام الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.