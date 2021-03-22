جولة «هادئة» لأصحاب الصافرة!

دبي (الاتحاد)

على الرغم من قوة مباريات الجولة 22 لدوري الخليج العربي، واشتداد التنافس بين الفرق، سواء بالنسبة للمنافسة على صدارة الجدول، أو التي تصارع من أجل تفادي الهبوط، فإن الأداء التحكيمي كان هادئاً، ولم تشهد المواجهات أية حالات مؤثرة في النتيجة، أو مثيرة للجدل، بفضل حسن تركيز أطقم التحكيم، فكانت أغلب القرارات صحيحة وموفقة.

وأوضح فريد علي الخبير التحكيمي بقناة أبوظبي الرياضية، أن الحكم عمار النعيمي أدار مباراة القمة بين الوحدة والجزيرة بنجاح، وتسلح بهدوء كبير في الوصول بـ«الديربي» إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن هدف الوحدة الثاني كان قراراً صحيحاً ولا وجود للتسلل، بالإضافة إلى أن طرد خليل إبراهيم كان قراراً لا غبار عليه بصحة الإنذار الثاني.

كما اعتبر أن قرارات حكم مباراة عجمان والعين كانت موفقة بعدم احتساب ركلتي جزاء للعين بالدقيقة 47 والدقيقة 60، مقابل عدم مساعدة تقنية الفار لحكم مباراة الفجيرة والنصر، بسبب عدم تقديم اللقطات المطلوبة من أجل اتخاذ القرار المناسب في التدخل العنيف للاعب النصر مهدي عبيد على لاعب الفجيرة.

وفي اليوم الأول كانت القرارات التحكيمية إيجابية بتدخل تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي أمام الظفرة، بالإضافة إلى التدخل الإيجابي من الحكم المساعد في مباراة الوصل والشارقة لتصحيح قرار الحكم بالدقيقة 67، وإلغاء الخطأ لمصلحة إيجور كورنادو.

وفي المقابل، كانت هناك ركلة جزاء صحيحة لمصلحة اتحاد كلباء في الدقيقة 74 بسبب وجود إهمال من مدافع خورفكان خلال تدخله على ديفيد مارياني.