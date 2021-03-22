عامر وعادل.. «مستقبل النمور»!

فيصل النقبي (كلباء)

تجني شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء ثمرة العمل الكبير، الذي حدث في المواسم السابقة في المراحل السنية للنادي، عبر رفد الفريق الأول بعدد من اللاعبين المميزين في المواسم الماضية.

وبرز هذا العام الثنائي أحمد عامر النقبي وسلطان عادل محمد، اللذان حصلا على الفرصة الذهبية خلال الشوط الثاني من لقاء اتحاد كلباء وخورفكان، ضمن مباريات الجولة 22، لينجحا في وضع بصمتهما الأولى في الدوري عبر الوصول لشباك الحارس ديدا خلال أربع دقائق فقط، ليقدما لفريقهما النقاط الثلاث على طبق من ذهب.

ومن مقاعد البدلاء، منح خورخي داسيلفا الفرصة لعدد من مواهب النادي، وخاصة في ظل إصابة ويندرسون ومواطنه رومولو، حيث قام داسيلفا بمنحهما الفرصة كاملة لإظهار إمكاناتهما الكبيرة، وكانا عند حسن ظن مدربهما بهما، ومنحا النمور فرصة كتابة تاريخ جديد في الدوري.

ووفقاً لسجلات رابطة دوري المحترفين، فإن المهاجم الشاب سلطان عادل محمد من مواليد 2004 ويبلغ من العمر 17 عاماً، ومسجل بقائمة فريق 18 سنة بالنادي، وشارك سلطان في 4 لقاءات هذا الموسم، وسجل هدفاً وحيداً بشباك خورفكان.

أما زميله أحمد عامر، فهو يخوض موسمه الرابع مع الفريق ويبلغ من العمر 23 عاماً، وسبق له خوض تجربة الاحتراف بإسبانيا الموسم الماضي، وسجل في مشواره مع اتحاد كلباء 4 أهداف، ولعب 806 دقائق طوال المواسم الأربعة كبديل في كل المباريات.