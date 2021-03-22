الملاعب تحتفل بـ«يوم السعادة»

دبي (الاتحاد)

احتفلت ملاعب الجولة 22 بمبادرة جديدة، أطلقتها رابطة المحترفين بهدف المشاركة في احتفالات يوم السعادة العالمي، وهي المبادرة التي جاءت في توقيت مناسب سيراً على نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي كانت سباقة في إسعاد الجميع على هذه الأرض الطيبة التي كانت أول من تبنى مفهوم السعادة نهجاً للحياة. وكانت الإمارات أول من تبوأ موقع الريادة، عبر إنشاء وزارة للسعادة، لتكون مسؤولة عن إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما قامت الدولة بتأسيس مجلس السعادة العالمي، لتصبح الإمارات قبلة العالم للباحثين عن السعادة، ومصدراً للمحبة والتآخي بين الجميع في كل دول العالم.

ونشرت الشاشات الإلكترونية بكافة الملاعب، صور تلك المبادرة التي تحض على السعادة، وإرضاء جميع المتعايشين على أرض الإمارات، أرض السلام والمحبة والخير. وتعد السعادة طاقة إيجابية، تدفع لمزيد من التسامح، وغيرها من المفاهيم التي تطبق هنا في الإمارات على أرض الواقع، ويكفي النجاحات الكبيرة، لا سيما فيما يتعلق بجهود مكافحة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.