«الثنائيات».. «لغة الانتصارات»

معتصم عبدالله (دبي)

تكررت نتيجة الفوز «بهدفين» في 5 من أصل 7 مباريات ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، بتفوق شباب الأهلي على الظفرة، واتحاد كلباء أمام خورفكان 2-1، فيما حسم العين مباراته أمام مضيفه عجمان 2-0، لتتكرر النتيجة ذاتها في انتصار الفجيرة التاريخي على ضيفه النصر، وفوز الوحدة على الجزيرة في قمة ختام الجولة في «ديربي أبوظبي»، في الوقت الذي حقق فيه بني ياس الفوز على حتا 1-0، وحسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة الوصل والشارقة.

ولُعبت 154 مباراة في الدوري بنهاية الجولة 22، شهدت الفوز في 119 مباراة مقابل 35 حسمت بالتعادل، سُجل خلالها 477 هدفاً بمعدل تسجيل 3.08 في المباراة.

وبعيداً عن الفوز «بالثنائيات»، حافظت 4 أندية على نظافة شباكها في الجولة 22 بقيادة بني ياس الذي انتزع الصدارة بتفوقه على حتا 1-0، مستفيداً من تعثر منافسه المباشر الجزيرة المتراجع لمركز الوصافة بخسارة الديربي أمام الوحدة 0-2، فيما حقق الفجيرة فوزه الأول في مواجهات الدوري أمام النصر 2-0 ليخرج بشباك نظيفة للمرة الأولى في مشوار الذئاب منذ مباراة الجولة السادسة أمام حتا 1-0، إضافة إلى فوز العين على عجمان المتراجع إلى المركز قبل الأخير 2-0.

ووصل إجمالي «الشباك النظيفة» إلى 75، حيث تصدر بني ياس والجزيرة المشهد برصيد 9 مباريات لكل فريق، وحل النصر ثالثاً برصيد 8 مباريات، فيما يعد الفجيرة وخورفكان الأقل محافظة على نظافة الشباك برصيد مباراتين فقط لكل فريق.