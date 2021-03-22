ليفاندوفسكي ينال وسام «بولونيا ريستيتوتا»

وارسو (د ب أ)

منح الرئيس البولندي أندريه دودا النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وسام «بولونيا ريستيتوتا»، الذي يعد واحداً من أعلى الأوسمة في بولندا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، على إنجازاته الشخصية والترويج لبولندا في حفل أقيم بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه «بطل رياضي وطني»، وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب.

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقائه، مؤكداً تركيزه على التحديات المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي (‏32عاماً)، الذي ساعد بايرن في الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي: إنه قد يفكر بعد فترة في الألقاب التي تحققت، لكنه ما يزال يشعر بالحماس لتحقيق المزيد.