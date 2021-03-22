سون يغيب عن كوريا أمام اليابان

سيول (أ ف ب)

يغيب مهاجم توتنهام سون هيونج مين عن مباراة منتخب بلاده كوريا الجنوبية الودية أمام اليابان هذا الأسبوع بسبب الإصابة، وهدّد استدعاء سون، المصاب خلال مواجهة أرسنال في الدوري الانجليزي قبل ثمانية أيام، العلاقة بين النادي اللندني ومنتخب شرق آسيا.

وأجبرت الإصابة العضلية بالفخذ سون على الغياب عن مباراة فريقه ضد دينامو زغرب الكرواتي، الأسبوع الماضي، في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ثم لقاء أستون فيلا في الدوري.

قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو: «إذا لم يستطع لاعب المشاركة مع فريقه، فهذا يعني أنه غير قادر على اللعب مع منتخب بلاده».