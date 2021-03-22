«شباب الشارقة» يحسم درع دوري اليد قبل النهاية بجولة

رضا سليم (دبي)

حسم فريق الشارقة درع دوري شباب اليد قبل الجولة الأخيرة من المسابقة بعدما نجح في الفوز على فريق شباب الأهلي في الجولة التاسعة بنتيجة 39-32 في المباراة التي جرت بينهما أمس الاثنين بصالة الملك الشرقاوي ليرفع رصيده إلى 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه قبل أن يلتقي العين في الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل بصالة البنفسج.

واحتفظ الملك الشرقاوي بدرع الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ 15 في تاريخه حيث توالي انتصارات شباب الملك منذ موسم 2007-2008 باستثناء موسم 2016-2017 حيث خسر الدرع لصالح الشباب قبل الدمج.