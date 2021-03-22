لازارو يتفوق في كأس العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 التي تستضيفها مدينة العين برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وأسفرت نتائج مسابقة 10 أمتار بندقية ضغط هوائي وضعية الواقف للسيدات R2 إعاقة جسدية SH1، عن فوز الأوكرانية إيرينا بالميدالية الذهبية محققة 249 نقطة، وحلت بالمركز الثاني لخارا أفاني من الهند محققة 248,7 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث مواطنتها بوجي هاستوتي هانيك محققة 252,6 نقطة،

وشهدت مسابقة 10 أمتار بندقية ضغط هوائي وضعية الواقف مختلط R4 إعاقة جسدية، تشمل إحدى اليدين SH2، إثارة في النهائي حيث تساوى بطلان في مجموع النقاط التي حصل عليها كل منهما 252,8 نقطة، الأمر الذي اقتضى اللجوء إلى الطلقة الترجيحية ليتمكن الإيطالي روبرتو لازارو من حسم المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية، فيما نال فيتالي بلاكوشكي الميدالية الفضية، وحصل البطل الهندي ديفارادي راماريكاشينا على البرونزية، محققاً 230,8 نقطة.

وأكد العميد حسن الشحي رئيس لجنة الحكام بالبطولة، أن استضافة إمارة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي بمدينة العين مدعاة للفخر، وحدث استثنائي في ظل ما تعانيه كل دول العالم من جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية متميزة، وكفاءات وكوادر متميزة، سواء في الرماية أو استضافة الفعاليات العالمية.

وأضاف: يوجد 25 حكماً دولياً في البطولة، منهم 10 حكام مواطنين، إضافة إلى رئيس اللجنة، جميعهم معينون من قبل الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، مشيراً إلى أن تحكيم المنافسات للرماية داخلياً داخل الصالات 10 و25 و50 متراً يعد أسهل على الحكم، نظراً لظهور النتيجة إلكترونياً مباشرة على الشاشة عقب انتهاء الرامي من التصويب، بينما التحكيم الخارجي صعب، بحكم أن القرار يكون للحكم وهو يصدره مباشرة عقب انتهاء الرامي من التصويب.

وأشاد الشحي بمشاركة محكمات مواطنات في تحكيم منافسات البطولة، وأدائهن المتميز بشهادة أعضاء الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، والدليل على ذلك أنهن تم اختيارهن للمشاركة سنوياً في البطولات الدولية المختلفة داخل وخارج الدولة، ومنهن مرشحة للتحكيم في منافسات الرماية البارالمبية في منافسات طوكيو المقبلة، نظراً لتمتعهن بالكفاءة واكتسابهن خبرات كبيرة، موضحاً أنهم كلجنة حكام في الاتحاد الإماراتي للرماية، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، لديهم توجه في البطولات القادمة لزيادة عدد الحكام المواطنين في تحكيم المنافسات.