«الطريق إلى المجد» يزين «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو إطلاق النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، الحدث الأكبر والأقوى على ساحة اللعبة العالمية، 6 أبريل المقبل تحت شعار «الطريق إلى المجد» وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي، وتتزامن النسخة 12 مع البداية الفعلية لعام الخمسين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والذي يبدأ رسمياً 6 أبريل القادم، ويعتبر تتويجاً لمسيرة الاتحاد وفرصة للتأمّل في قيم وإنجازات الماضي وإرث الآباء المؤسسين، والاستعداد للانتقال إلى مستوى آخر من الإنجازات تحت ظل القيادة الرشيدة.

حضر المؤتمر الافتراضي كل من: محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمران محمد نائب رئيس القنوات الرياضية في «أبوظبي للإعلام»، والدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»، والدكتور فيصل الأحبابي مدير قسم الأمراض المعدية، في مركز أبوظبي للصحة العامة، وفؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحاد.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل البطولة، حيث يتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 أبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

وتم تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم، للفائزين بالنسخة 12 وكذلك الفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.

وقال الظاهري: «بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، أصبحت أبوظبي موطناً لرياضة الجو جيتسو وعاصمة للقرار العالمي».

وأكد أن اللجنة المنظمة تحرص على تقديم نسخة متميزة من البطولة، والهدف الأهم هو إظهار قدرة أبوظبي على تنفيذ أصعب المهام في الظروف الاستثنائية. وتابع: أبوظبي نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في تنظيم عدد من الفعاليات العالمية، وحظيت تلك الاستضافة بإشادة عالمية لتطبيقها أعلى معايير الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضماناً لأمن وسلامة جميع الأطراف المساهمة.

وأوضح أن الجميع على موعد مع البطولة الأهم على الساحة العالمية، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل يداً بيد مع الشركاء لضمان التطبيق الأمثل لإجراءات السلامة والوقاية، استناداً إلى البروتوكول الصحي المعتمد من الجهات المعنية، للخروج بتنظيم يليق بسمعة أبوظبي ويرسخ موقعها الريادي في استضافة أهم الأحداث العالمية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن القيادة الرشيدة للدولة وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جائحة كوفيد- 19، كانت كفيلة ببث رسائل الأمان والاطمئنان بين فئات أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات. وبفضل ذلك الدعم وتلك التوجيهات، أثبتت أبوظبي قدرة فائقة في التعامل مع التحديات والقدرة على مواصلة تنظيم فعاليات عالمية المستوى، ومواصلة المسيرة نحو تحقيق النهضة المنشودة والشاملة في المجالات كافة.

وأضاف: أبوظبي حافظت على مكانتها الريادية كوجهة نموذجية في تنظيم الأحداث الكبرى خلال الجائحة، ونجحت في تنظيم بطولات منظمة يو إف سي العالمية، ودوري الكركيت الهندي الممتاز، وطواف الإمارات، وسباقات الفورمولا 1، وغيرها الكثير.

وقال عمران محمد، نائب رئيس القنوات الرياضية في «أبوظبي للإعلام»، إن تنظيم البطولة في هذا التوقيت يثبت أن النشاط الرياضي عائد وبقوة بعد فترة من الجمود، وستكون أبوظبي العنوان الأهم لهذه العودة الميمونة، وسنحرص بدورنا في قنوات أبوظبي الرياضية على نقل المشهد المشرف، وتوفير أفضل تغطية ممكنة لهذا الحدث الرياضي التاريخي.

ووصف الدكتور فيصل الأحبابي مدير قسم الأمراض المعدية، في مركز أبوظبي للصحة العامة، التعاون مع اتحاد الجو جيتسو خلال تنظيم البطولة بأنه ضروري ومهم لتحقيق الأهداف المشتركة في المرحلة الحالية للاستجابة لجائحة كوفيد- 19، والتي تحتم على جميع الجهات المعنية في إدارة البطولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره. ويعكس هذا التوجه مدى حرص القيادة الرشيدة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والمسابقات تحت إطار وقائي يضمن صحة وسلامة جميع المشاركين.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «إن إنجازات دولتنا الرياضية المتعاقبة تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أسهمت في تأسيس جيل من اللاعبين واللاعبات وصلوا بالإمارات إلى أعلى المراتب وتبوأوا الريادة في منصات التتويج العالمية».

وأضاف: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تتصدر أهم الفعاليات الدولية في رياضة الجو جيتسو، ونحن نتوقع مشاركة واسعة في النسخة 12 من البطولة، على الرغم من التحديات التي تشهدها معظم دول العالم، والتي تأثر بها بطبيعة الحال النشاط الرياضي بشكل أساسي»،

ولفت إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت باعتماد الدليل الإرشادي متضمناً جميع الخطوات التي يتعين على اللاعبين المشاركين اتباعها، لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات الوقائية والاحترازية ووفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد.

وتابع الشامسي أن البطولة ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي الجو جيتسو في العالم، حيث تعزز هذه البطولة مسيرتهم، وتمهد لهم طريق التقدم والارتقاء والحفاظ على القمة، ولا أدل على ذلك من حرصهم ومساعيهم الدؤوبة للمشاركة في فعالياتها.