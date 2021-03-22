لابا يبصم على شباك 13 فريقاً

رضا سليم (دبي)

دخل التوجولي لابا كودجو لاعب فريق العين موسوعة الأرقام القياسية في دوري الخليج العربي عبر إحراز الأهداف، بعدما نجح في هز شباك فريق عجمان، وهو الهدف الذي يسجله لأول مرة في مرمى «البرتقالي»، ليكمل العلامة الكاملة بالتسجيل في كل أندية الدوري ورفع رصيده إلى 31 هدفاً، حيث سجل 6 في مرمى الفجيرة، و5 في شباك الوصل، و4 في خورفكان، و3 في مرمى الوحدة، ومثلها في الظفرة والشارقة، وهدفين في مرمى اتحاد كلباء، وهدف واحد في شباك كل من: شباب الأهلي، والجزيرة، وبني ياس، وحتا، والنصر، وعجمان.

ووضع العين منافسه عجمان في دوامة الهبوط، بالفوز الذي كان بمثابة عودة جديدة للانتصارات، خاصة أن الفريق قبل المباراة لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 4 مباريات، كما أنه عمق جراح عجمان بالفوز للمرة الخامسة عشرة في لقاءات الفريقين منذ انطلاقة دوري المحترفين، وتجمد رصيد البرتقالي من الانتصارات عند فوز واحد وتعادلين، كما أنها الخسارة الخامسة عشرة لأصحاب الأرض هذا الموسم، والثامنة على التوالي.

كما أن مكاسب العين جاءت في اتجاه فني أيضاً، بعدما دفع المدرب بيدرو إيمانويل بـ 6 لاعبين شباب، من بينهم محمد عباس الذي سجل الهدف الأول للفريق، وهو ما يؤكد أن العيناوي يخطط لما هو أبعد من الموسم الحالي الذي ابتعد فيه الفريق عن الصدارة، وإن كان الفريق يبحث عن مركز أفضل من المركز السادس في جدول الترتيب ويبتعد عن المربع بـ 3 نقاط فقط، وهو ما يخطط له المدرب في تحسين ترتيب الفريق وإنهاء الموسم في وضعية أفضل.