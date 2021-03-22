«الأبيض» يبدأ تجمعه في دبي استعداداً لـ«ودية» الهند

دبي (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا الوطني الأول تجمعه الداخلي المقرر في دبي في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، ضمن برنامجه الإعدادي للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في شهر يونيو المقبل، حسب ما أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستقر المدير الفني لمنتخبنا الوطني فان مارفيك على 28 لاعباً للمعسكر الحالي وهم، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد عيسى، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي وزايد العامري.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، استعداداً لمواجهة منتخب الهند يوم 29 مارس في استاد زعبيل في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.