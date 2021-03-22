كأس رئيس الدولة للسلة بين الشارقة لرياضة المرأة والنصر

علي معالي (دبي)

تبوح كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات بآخر أسرارها عندما يلتقي فريقا الشارقة لرياضة المرأة مع النصر في نهائي البطولة غدا، ويسعى فريق الشارقة لتعويض خسارة بطولة الدوري التي ذهبت لمصلحة سيدات العميد، في المباراة التي تستضيفها صالة النصر في السابعة مساء اليوم، وهذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين بعد نهائي بطولة الدوري التي توج بها فريق النصر.

يعتمد فريق الشارقة على أمل بن حيدر التي تعتبر واحدة من أفضل اللاعبات في منطقة الخليج، وفي المقابل فإن النصر يمتلك من خبرة البطولات الكبيرة، ويعتبر الفريقان الأكثر قوة بين أنديتنا الأربعة، وهما الداعم الأساسي لصفوف المنتخبات الوطنية.

يتولى تدريب نادي الشارقة لرياضة المرأة الجزائرية نادية تمود، التي تمتلك خبرة كبيرة على المستوى الدولي والمحلي، في حين يتولى قيادة تدريب سيدات العميد السورية هلا شحادة التي حققت الكثير من الألقاب، ويطلق عليها عميدة مدربات السلة بالدولة لكثرة الألقاب التي حققتها على مدار تاريخها التدريبي.