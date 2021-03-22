اختتام الدورة التدريبية للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة التعريفية للريشة الطائرة بالنسخة العربية التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي السبت الماضي، عبر وسائل الاتصال المرئي بحضور 210 مشاركين.

وافتتحت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية للشؤون المالية والإدارية، فعاليات الدورة التي حملت طابعاً مختلفاً لكونها تزامنت مع اليوم العالمي للسعادة.

وتضمنت الدورة شروحات تعريفية حول قوانين الريشة الطائرة وطرق اللعب المختلفة وبعض النواحي الفنية المتعلقة بها، كما شهدت أهم محطات تطور اللعبة ونشأتها تاريخياً والتعريفات والمصطلحات المستخدمة فيها.

وشهدت الدورة عروضاً توضيحية مختلفة حول كيفية طرق اللعب والأخطاء المرتكبة في رياضة الريشة الطائرة التي قد تعرض اللاعبين لمخالفات، مما أسهم في رفع درجة الوعي لكل المشاركين وزيادة معرفتهم بجوانب اللعبة.