«صمود» يهدي «ياس» لقب بطولة الإمارات للخيول

أبوظبي (الاتحاد)

دافع الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بنجاح عن لقب بطولة الإمارات للخيول العربية (الفئة الأولى)، الذي أقيم مساء أمس ضمن حفل مضمار أبوظبي الرابع عشر.

وقدم «صمود» بإشراف جان دي روال وقيادة ريتشارد مولن الذي حقق ثلاثية «هاتريك» خلال الحفل، عرضاً رائعاً، توج به جهوده متفوقاً بفارق 4 أطوال عن الوصيف «داجوي لوتوا»، وسجل ابن «منجز» 2:28:08 دقيقة في السباق الذي امتد لمسافة 2200 متر.

وأكدت المهرة «روعة الريف» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ادري دو فريز، نجوميتها حين انتزعت ببراعة لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وتفوقت ابنة «فاليات بوي» بفارق رأس عن الوصيفة «رالي» ومسجلة 1:48:57 دقيقة.

وفي منافسة كسر عظم، خطف «ضرغام عذبه» لعذبه للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ريتشارد مولن، لقب ديربي الإمارات العربي (هيبة) لمسافة 2200 متر، بفارق 0.75 طول عن «مجيب»، مسجلاً 2:32:24 دقيقة.

وبرع الجواد «آيريش فريدوم» لعائلة مورايس، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة أنطونيو فريزو، في تقديم عرض باهر، حين توج بلقب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة لمسافة 2200 متر (للفئة الثالثة)، متفوقاً بفارق 2.25 طول عن «ماجستيك مامبو» ومسجلاً 2:17:44 دقيقة.

وسيطرت خيول خالد النابودة، بإشراف إرنست اورتيل على المراكز الأربعة الأولى في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، ونالت المركز الأول «نوف كيه بي» بقيادة ريتشارد مولن، بفارق أنف عن «متغطرس»، ومسجلة 1:33:47 دقيقة.

وانتزع «ايه اف سفن سكاي» لحميد عمهي المنصوري، بإشراف قيس عبود وقيادة برناندو بينيرو، لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (تكافؤ) بعد مجهود خارق، متفوقاً بفارق رأس عن «داسان دي ايه»، ومسجلاً زمناً وقدره 1:20:00 دقيقة.

وسجل الجواد «جبلاني» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتيبان مازور، فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم، متفوقاً بفارق رأس عن «جوال الريف»، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، ومسجلاً 2:31:48 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين في الشوط الرئيس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وتسلم جائزة فوز «صمود»، عبد الله المرر مدير عام الوثبة.