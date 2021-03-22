الشعفار يحتفظ برئاسة «آسيوي الدراجات»

رضا سليم (دبي)

احتفظ أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بمنصبه في الدورة الانتخابية الجديدة 2021-2025، بعد فوزه بالقرعة في الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين في فندق الإنتركونتننال فيستيفال دبي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي حضرها ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتعادل الشعفار مع منافسه الماليزي أمارجي مرتين، بمعدل 21 صوتاً لكل منهما، وطبقاً لنظام الاتحاد الآسيوي في حالة التعادل في المرة الأولى، يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى، وفي حالة التعادل مرة ثانية يتم اللجوء إلى القرعة، حيث أجريت «قرعة الدرهم» أمام حضور المرشحين وجميع الحضور في الجمعية العمومية والتي منحت الشعفار رئاسة جديدة.

وأعرب الشعفار عن سعادته بالفوز بالمنصب للمرة الثانية، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة التي تدعم أبناءها في كل المجالات وقال:«الفوز بالمنصب يؤكد أن شباب الإمارات قادرون على تولي أكبر المناصب القارية والعالمية، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة، نظراً لأن هناك عدداً من الموضوعات المهمة على الساحة الآسيوية، في مقدمتها دعم وتطوير اللعبة والوصول بها إلى العالمية، وتحتاج إلى جهد كبير، ونحن قادرون على تحمل المسؤولية، وسنرفع راية الإمارات».

وأضاف:«اتحاد الدراجات برئاسة منصور بو عصيبة قدم الكثير من الجهد الذي يستحق الشكر عليه ومساندتي، وخلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاون بين الاتحادين الآسيوي والإماراتي، وسنعمل في قارب واحد، ورغم أن الإمارات من الدول النامية في لعبة الدراجات، إلا أننا استطعنا خلال سنوات قليلة الوصول لأعلى المراتب في العالم».

ووجه منصور بو عصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات، التهنئة إلى أسامة الشعفار، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي من الاتحادات التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وهناك ربط بين تطوير الدراجة الآسيوي والإماراتية، خاصة أن الدولة تستضيف أحداثاً عالمية وقارية، وسوف تستضيف الدولة البطولة الآسيوية 2022.