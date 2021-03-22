«الآسيوي» يرفع مقابل استضافة «الأبطال» إلى مليون دولار

معتز الشامي (دبي)

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة المقابل المادي لاستضافة مجموعات دوري أبطال آسيا إلى مليون دولار بدلاً من 550 ألف دولار يحصل عليها الفريق المستضيف، على أن يتحمل كافة مصاريف الإقامة والاستضافة للفرق المشاركة في المجموعة.

ويأتي ذلك في ظل تخصيص الاتحاد القاري لما يصل إلى 50 ألف دولار للفريق الذي يلعب خارج أرضه، كمصاريف انتقال وإقامة، ما يعني منح النادي الواحد 150 ألف دولار لـ3 مباريات يلعبها خارج أرضه بدور المجموعات للبطولة، بينما يحصل الفريق المستضيف على 550 ألف دولار، بإجمالي 5 ملايين و500 ألف دولار سيتم توزيعها على الفرق العشرة المستضيفة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا في نسخته التي تقام بالنسبة للغرب في 14 وحتى 30 أبريل الجاري، بينما تقام مباريات دور المجموعات للشرق في وقت آخر يتم تحديده لاحقاً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر تغيير نظام البطولة للنسخة الحالية من الاعتماد على طريقة الذهاب والإياب إلى تطبيق نظام البطولة المجمعة، تستضيف السعودية 3 مجموعات والإمارات مجموعة، يشارك بها نادي الشارقة، بينما تستضيف الهند مجموعة واحدة.

وعمم الاتحاد الآسيوي شروط الاستضافة للاتحادات، والتي اختارت الدول الأقل فرضاً لنظام الحظر والأكثر اعتماداً لإجراءات احترازية وطبية ملائمة، توفر الحماية للفرق الفنية والإدارية المشاركة بدور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، زادت ميزانية دوري أبطال آسيا لنسخة 2021 وفق المخطط من دون تغيير، بما يفوق المليون و600 ألف دولار، حيث بلغت حدود 37 مليون دولار تقريباً كإجمالي مكافآت البطولة، سواء من حيث مكافآت الفوز لكل مباراة والمقدرة بـ60 ألف دولار، أو من حيث مكافأة التتويج باللقب والوصافة والتي لم تتغير، والمحددة بـ4 ملايين ومليوني دولار لكل منهما على التوالي، بدلاً من الإجمالي السابق البالغ 31 مليون دولار.

وتأتي تلك الزيادة بشكل طبيعي، في ظل زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 40 فريقاً، ما أضاف مجموعتين للبطولة، بواقع مجموعة للشرق ومثلها للغرب، وهو ما يزيد من معدلات الإنفاق فيما يخص الاستضافة والمكافآت وغيرها من المصروفات الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الآسيوي تقليص المكافآت المالية الخاصة بالبطولة الأهم والأغلى في القارة على مستوى الأندية، حفاظاً على قيمتها التسويقية واللوجستية، كأحد أبرز مكتسبات السنوات الماضية، لا سيما وأن لجنة التسويق تسوق في نجاحات الخطط الرامية للحفاظ على تدفق الدخلي المالي بما يغطي النفقات ويزيد.

ويتمتع الاتحاد الآسيوي بغطاء مالي قوي عقب بيع حقوق بطولاته لشركات عالمية بما يتخطى حاجز 3 مليارات دولار لمدة 8 سنوات مقبلة، فيما يتوقع أن يزيد الدخل، خاصة بعد بدء عملية التفاوض بين الاتحاد الآسيوي واتحاد إذاعات الدول العربية «أسبو»، وتشير المتابعات إلى أن «أسبو» فتح بالفعل خطوط التفاوض مع دول غرب آسيا، لبيع حقوق البطولات الآسيوية، سواء دوري الأبطال أو كأس آسيا أو باقي البطولات القاري، لمدة 4 سنوات، حيث سيتم تقسيم المبلغ المطلوب على دول المنطقة، وأوضحت المصادر أن الحقوق ستكون في حدود 27 إلى 30 مليون دولار سنوياً، تقسم على دول غرب آسيا، لمنحها كافة الحقوق، وهو ما يعني ارتفاع احتمالات بث مباريات نسخة دوري الأبطال 2021 على قنواتنا المحلية.