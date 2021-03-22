زيادة «الأجانب» وتعديل شروط «المقيم» تتصدر أجندة «عمومية اليد»

رضا سليم (دبي)

يعقد اتحاد اليد مساء الغد الجمعية العمومية العادية بحضور جميع الأندية الأعضاء، وتتصدر زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى اثنين بدلاً أجندة الاجتماع، فضلاً عن تعديل شروط تسجيل اللاعب المقيم، كما يتم مناقشة التقارير الفنية الخاصة بالمسابقات والمنتخبات والحكام والمدربين، بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل الاتحاد 2021، واعتماد التقارير الإدارية والمالية.

من ناحية أخرى، يشهد دوري أقوياء اليد جولة مهمة تحدد الكثير من ملامح القمة التي يتربع عليها الشارقة بلا منازع، إلا أن هناك صراعاً بين العين والنصر على الوصافة ويحاول شباب الأهلي اللحاق بهما، ما يجعل الجولة الثامنة عشر لها دور مؤثر في صراع القمة ويلتقي الشارقة مع النصر بصالة الملك الشرقاوي في لقاء القمة بين المتصدر والوصيف ويقابلها في التوقيت نفسه مواجهة قوية تجمع بين شباب الأهلي والعين بصالة الفرسان، وتحدد نتيجة المباراتين موقف 4 فريق، حيث إن فوز الشارقة وخسارة العين سيجعل درع الدوري في قبضة الملك، خاصة أن المتصدر لديه 45 نقطة، بينما العين 40 نقطة وقد يحتاج بعدها إلى تعادل واحد من كل المباريات المتبقية حتى لو خسرها، وذلك في حالة فوز العين بالمباراة المؤجلة له أمام الوحدة يوم 6 أبريل المقبل.

وفي حالة فوز النصر على الشارقة ستكون أول خسارة للملك هذا الموسم، وسيحتاج إلى مزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة لحسم اللقب، بينما فوز العين سيجعله الأقرب للوصافة في صراعه مع النصر، ما يعني أن خسارة النصر والعين ستفتح الطريق لحسم الدرع للشارقة مبكراً، وتشهد بقية الجولة مواجهة تجمع بين مليحة مع الوصل بصالة مليحة والجزيرة مع دبا الحصن بصالة فخر أبوظبي، والوحدة مع بني ياس بصالة الوحدة.

ويتصدر الشارقة قمة المسابقة بعد الجولة 17 برصيد 45 نقطة، يليه النصر الثاني 40 نقطة والعين الثالث 39 نقطة ومليحة الرابعة 35 نقطة وشباب الأهلي الخامس 34 نقطة والوصل السادس 32 نقطة والجزيرة السابع 28 نقطة ودبا الحصن الثامن 24 نقطة والوحدة التاسع 21 نقطة والظفرة العاشر 19 نقطة وبني ياس الحادي عشر برصيد 19 نقطة.