8 ملايين درهم جوائز مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

ينطلق في السابعة، صباح الغد، بمدينة الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق السيدات في فاتحة فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يتألف بالإضافة لسباق الغد من 3 بطولات مهمة تشمل سباق الإسطبلات الخاصة الذي يقام الأربعاء، وسباق جميلتي للأفراس الخميس، ويختتم المهرجان الجمعة بالبطولة الأهم كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم ويبلغ إجمالي جوائز المهرجان 8 ملايين درهم بالإضافة إلى 10 سيارات.

ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل.

وتحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة فعاليات الحدث المرموق بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية كل من لونجين، وعزيز للتطوير العقاري والطاير للسيارات، وبمشاركة أبرز الحكام والبيطريين المختصين بسباقات القدرة والتحمل.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة هو مناسبة رياضية كبرى لفروسية الإمارات كونها تحمل اسم «فارس العرب» أيقونة الفروسية الذي يقدم العطاء اللا محدود لهذه الرياضة في مجالاتها المختلفة، مثلما يقدم للوطن من فكر وجهد ليكون في المقدمة دائماً بجودة الحياة واستدامتها، لتتصدر فروسية الإمارات المشهد العالمي في مناسبات كثيرة، وجعل منها محطة هامة لنخبة الفرسان والفارسات في العالم ليتواجدوا في المهرجان وليتنافسوا مع فرساننا في أقوى السباقات.

وقال: يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فارس العرب الذي سطر أروع البطولات، وتوج بأرفع الألقاب العالمية، وظل داعماً لفارسات وفرسان الإمارات الذين ساروا على دربه ونهجه في البحث عن الرقم واحد، ليصلوا إلى منصات التتويج العالمية مستلهمين من سموه حب الانتصار والمركز الأول.

وأكد اللواء محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن النادي وجميع اللجان وفرق العمل كثفت جهودها لإقامة المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم، بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يمتد لأربعة أيام، يعتبر مناسبة خاصة للاحتفاء بالدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوجهاً بالشكر لسموه على كل ما تحظى به هذه الرياضة من دعم ومتابعة واهتمام كان له الأثر البالغ في ريادة فروسية الإمارات وتبوئها أعلى المراتب على المستوى العالمي.

وأضاف العضب: الكرنفال الذي يتضمن 4 سباقات، أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، يستقطب أفضل الفرسان، وسيشهد الحدث العام مشاركة قوية في مختلف منافساته، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية وأبرزها التباعد الجسدي وعدم التجمهر وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة الجميع.

وتحمل الفارسة الفرنسية كاميل كولو، لقب النسخة الماضية من سباق السيدات لمسافة 120 كلم ضمن المهرجان، بعد أن توجت باللقب على صهوة الجواد «فيستا دو بارثاس» لإسطبلات سيح السلم العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية على صهوة الجواد «فيستا دو بارثاس»، بزمن قدره 4:16:49 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.04 كلم/ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية اولايا جونزاليز على صهوة «الحجاج» لإسطبلات«ام7» بزمن قدره 4:21:57 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة الهندية نيدا انجوم شيلات على صهوة «اومور داورابل» من إسطبلات دباوي بزمن قدره 4:27:01 ساعة.