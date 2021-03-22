«الفاصلة» تحدد هوية منافس بني ياس على لقب دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تكشف المواجهة «الفاصلة» بين شباب الأهلي أمام ضيفه النصر في السابعة والربع مساء الثلاثاء على ملعب صالة شباب الأهلي، عن هوية الطرف الثاني لنهائي دوري الرجال للكرة الطائرة، بعد التأهل المسبق لبني ياس على حساب منافسه حتا بالفوز 3-0 في مباراتي ذهاب وإياب «البلاي أوف»، في الوقت الذي تبادل فيها «الفرسان» و«العميد» نتيجة الفوز 3-0 في الجولة ذاتها.

ولُعبت المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، وتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى «بني ياس، النصر، شباب الأهلي، حتا» للمرحلة الثانية «البلاي أوف».

وتترقب أندية الطائرة الخميس المقبل انطلاق منافسات كأس الشباب للموسم الحالي 2020- 2021، والتي تلي ختام الدوري لذات الفئة بعدما توج حتا بطلاً للمنافسة نهاية الأسبوع الماضي، وحصد «الإعصار» اللقب برصيد 33 نقطة مقابل 32 للنصر الوصيف، فيما حل العين ثالثاً.

ووضعت قرعة كأس الشباب التي تشهد مشاركة 8 أندية، حتا في مواجهة العين بصالة نادي النصر، وبني ياس أمام خورفكان على صالة نادي عجمان، والوصل مع عجمان بصالة نادي شباب الأهلي، فيما يلتقي شباب الأهلي بالنصر على ملعب صالة الوصل، وتقام مباريات ربع النهائي على ملاعب محايدة.

وتتأهل 4 أندية إلى الدور نصف النهائي المقرر مطلع أبريل المقبل، على أن تختتم المسابقة بإقامة المباراة النهائية في 8 أبريل المقبل، ومن المنتظر أن تُحدد ملاعب الدورين قبل النهائي والنهائي في وقت لاحق بعد نهاية مباريات الدور ربع النهائي.