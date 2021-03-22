غنتوت والحبتور.. العلامة الكاملة في كأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت (الاتحاد)

واصل فريقا غنتوت والحبتور انتصاراتهما في الجولة الثانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو بنسختها الـ 21 المقامة حالياً في ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، ورعاية شركة ياس الدولية القابضة وشركة ياس الدولية العقارية وكابكيس دوت كوم، وقناة ياس، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ونجح غنتوت في الفوز على فريق أبوظبي في لقاء الشقيقين بنتيجة 11-7، على ملعب سلطان بن زايد، وسجل أهداف غنتوت النجم المتألق ماركوس أرايا «8 أهداف» وبابلو لورينتي «3 أهداف»، فيما سجل لفريق أبوظبي جونزالو ديلتور 6 أهداف وألفريدو كابيلا هدفاً واحداً.

وقدم فريق الحبتور مباراة كبيرة، وتغلب على منافسه ياس القابضة بنتيجة 13-6، في نفس الملعب، سجل للحبتور نجم البطولة فاكوندو سولا 11 هدفاً، وهدف واحد لكل من خوان جواريتش وفيليكس ايسين، فيما سجل أهداف ياس القابضة مانويل توكالينو 3 أهداف وعلي المري هدفين، وجاسينتو كروتو هدفاً.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز غنتوت على ياس القابضة بنتيجة 9-6، فيما تغلب فريق الحبتور على أبوظبي بفارق هدف 9-8.

وتشهد البطولة غدا مواجهتين، تجمع الأولى بين فريقي أبوظبي وياس القابضة بملعب رقم 2، والمباراة الثانية تجمع بين غنتوت والحبتور على نفس الملعب.