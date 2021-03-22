فوز «أمل» و«زارا ستار» في سباقي كأس الوثبة

مونت دو مارسان (الاتحاد)

اجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، أمس، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه.

واجتذب السباق الأول باسم كأس الوثبة ستاليونز بري ماجيك دو بيبول (1)، 10 مهرات في سن أربع سنوات، وجاء السباق قوياً ومليئاً بالتحدي، وتمكنت المهرة «أمل» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليوم جودجاني، من الظفر باللقب.

وجاء فوز المهرة البطلة بفارق 2.5 طول عن «رايسك تواوت» لستيفان غازيل، وفي المركز الثالث «اسما تورتيس» لفيليب لافون، وحلت رابعة «هيرا دو فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:22:20 دقيقة.

وأسفرت نتيجة السباق الثاني بنفس مواصفات الأول، عن فوز «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أو تريجودت، وقيادة انتوني ويرل، بفارق 0.75 طول عن «ايرلندو دو فيالتيه» لجان بيير رينال، وحلت ثالثة «تكريم» للخيالة السلطانية العمانية، وسجلت البطلة 2:28:30 دقيقة.