مبابي.. أصغر هداف في تاريخ الدوري الفرنسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان تحطيم الأرقام القياسية على المستويين المحلي والأوروبي، فبعد أن أصبح أصغر لاعب يصل إلى الهدف 25 في تاريخ دوري الأبطال «شامبيونزليج»، بأهدافه الثلاثة «هاتريك»، التي سجلها في مرمى برشلونة في عقر داره في ذهاب دور الـ 16 لهذه البطولة، وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري الفرنسي، رغم أن عمره لم يتجاوز22 عاماً، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة الفرنسية.

مبابي حقق هذا الرقم الجديد خلال مباراة فريقه ضد أولمبيك ليون في الجولة 30 للدوري الفرنسي، حيث سجل هدفين من الأهداف الأربعة التي سجلها فريقه في مرمى المنافس (4-2).

الهدف الأول كان رقم 99 في تاريخه في «ليج آن» وافتتح به التسجيل في الدقيقة 15، ثم سجل دانيلو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 32 وأعقبه أنخيل دي ماريا بالهدف الثالث في الدقيقة 37، واختتم مبابي الأهداف الأربعة في الدقيقة 52، ليكون هو الهدف رقم 100 له في الدوري الفرنسي، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب آخر يبلغ من العمر22 عاماً.

واعتاد مبابي التسجيل في مباريات ليون، مثلما فعلها في موسمه الثاني مع سان جيرمان، عندما سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى هذا الفريق، كلها جاءت في الشوط الثاني من المباراة، بملعب حديقة الأمراء بباريس.

وأصبح مبابي، المتوج مع منتخب الديوك ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي في مختلف المسابقات برصيد 120 هدفاً، ولا يتفوق عليه سوى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفاً) الثاني في الترتيب، والأوروجوياني إدينسون كافاني (200 هدف) الهداف التاريخي لسان جيرمان، وكلاهما رحل عن الفريق.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، والذي أورد هذه الأرقام، أن مبابي أمامه فرصة كبيرة لزيادة حصيلته من الأهداف من الآن وحتى نهاية الموسم، وربما يلحق بالنجم السويدي إبراهيموفيتش، ولكنه مطالب أيضاً بتقرير مستقبله في الصيف المقبل، وما إذا كان سيبقى في باريس، أم سيرحل لخوض مغامرة جديدة في نادٍ آخر.