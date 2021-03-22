«سواريز 500» ينضم إلى ميسي ورونالدو في «القائمة الخاصة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

سجل النجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز هدف فوز فريقه أتلتيكو مدريد على فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة 28 للدوري الإسباني «الليجا»، لينضم بذلك إلى قائمة خاصة جداً وصلت أو اجتازت حاجز الـ 500 هدف، وتضم 4 لاعبين غيره ما زالوا يلعبون حتى الآن، وهم على الترتيب: كريستيانو رونالدو (788هدفاً) وليونيل ميسي (759هدفاً) وزلاتان إبراهيموفيتش (570 هدفاً) وروبرت ليفاندوفسكي (541 هدفاً).

وهدف سواريز هو الهدف رقم 19 له في «الليجا» هذا الموسم، ويحتل به المركز الثاني في ترتيب هدافي هذه المسابقة، بعد ليونيل ميسي صاحب المركز الأول برصيد 21 هدفاً.

وبهذا الهدف 500، والذي رفع رصيده إلى 19 هدفاً مع «الأتليتي»، أصبح سواريز أول لاعب في تاريخ أوروجواي يصل إلى هذا العدد من الأهداف، ومعظم أهدافه سجلها مع برشلونة (198 هدفاً)، بينما سجل مع أياكس أمسترادم الهولندي 111 هدفاً، ومع ليفربول الإنجليزي 82 هدفاً، كما سجل 15 هدفاً مع فريق جرونينجن و12 هدفاً مع فريق ناسيونال، في حين أنه سجل حتى الآن مع منتخب بلاده 63 هدفاً، ليصبح المجموع بأهدافه مع أتلتيكو 500 هدف.