«النيران الصديقة» تنقذ «المدفعجية»

لندن (د ب أ)

قلب أرسنال تأخره بثلاثية نظيفة، إلى تعادل ثمين 3- 3 مع جاره ومضيفه ويستهام أمس في «ديربي لندني» مثير ضمن «المرحلة 29» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحرم «المدفعجية» جاره من تحقيق فوز تاريخي، حيث كان ويستهام يمني نفسه بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بملعبه في الدوري الإنجليزي، وهو ما لم يحققه الفريق منذ مايو 2002.

وبدا أن ويستهام في طريقه إلى فوز كبير على جاره أرسنال، بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها جيسي لينجارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك في الدقائق 16 و17 و32.

ولكن «المدفعجية» قلب تأخره إلى تعادل ثمين، بفضل هدفين من «النيران الصديقة» سجلهما سوتشيك وكريج داوسون لاعبا ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و61 وهدف بضربة رأس من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 82.