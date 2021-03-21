ليفركوزن.. «هزيمة مذلة»

برلين (أ ف ب)

واصل باير ليفركوزن تقهقره بتلقيه هزيمة مذلة في العاصمة أمام مضيفه الجريح هرتا برلين صفر-3، أمس، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ورغم معاناته وصراعه من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، كرس هرتا برلين نفسه عقدة لليفركوزن، إذ فاز على الأخير ثلاث مرات وتعادل معه مرة واحدة، في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، ما سمح له بترك منطقة الهبوط، والتقدم للمركز الرابع عشر بـ24 نقطة من 6 انتصارات ومثلها تعادلات.

وبعدما كان من المنافسين على الصدارة لأسابيع عدة، مني ليفركوزن بهزيمته الثامنة للموسم في مباراة خسرها فعلياً في شوطها الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة، عبر الهولندي ديوفايجيو زيفويك، والبرازيلي ماتيوس كونيا، والكولومبي جون كوردوبا.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 40 نقطة في المركز السادس بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل الذي يحتله حالياً إينتراخت فرانكفورت.